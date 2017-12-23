Кабмин анонсировал старт монетизации субсидий и успокоил о возврате

С 1 января начнется монетизация субсидий, однако потребители эти средства не получат.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала 112.Украина.

– Программа субсидий действует. С 1 января начинается монетизация субсидий. То есть предприятия жилищно-коммунального сектора будут получать субсидию из бюджета и будут рассчитываться с поставщиками энергоносителей тоже живыми деньгами, – сказал Рева.

Также министр сообщил, что субсидия – это безвозвратная денежная помощь.

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– Людям не надо волноваться. Никто никогда не прикажет вернуть эти средства – при покупке, обмене жилья или при передаче по наследству, – сказал Рева.

Как сообщалось, реформирование системы расчетов по субсидиям будет состоять из трех этапов.