Кличко: Отношения между Украиной и Россией скоро наладятся

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко убежден, что отношения между Украиной и Россией наладятся.

– Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время настанет, я не сомневаюсь, – сказал Владимир в интервью журналу Brand Eins, передает Обозреватель.

Кличко-младший подчеркнул, что в стране есть и позитивные изменения, несмотря на войну.

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– В то время, когда на востоке продолжается война, нельзя говорить, что дела идут “хорошо”. Но есть и позитивные стороны. Сложные времена объединяют людей. То, что украинцы начиная с этого лета могут без виз ездить в Европейский Союз – однозначно хорошее развитие событий. Мы находимся в той фазе, когда мы только рождаемся как страна, как нация, как общество. Это болезненный процесс. Но я – оптимист, – резюмировал боксер.

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Фото: Getty Images.