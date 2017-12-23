На оружие США в Украине Путину отвечать нечем – политолог

Решение о предоставлении Украине летального оружия стало ответом администрации президента США Дональда Трампа на провал переговоров Курта Волкера с Владиславом Сурковым.

Об этом пишет в Facebook политолог Тарас Березовец.

– Во время последней встречи Сурков (помощник президента РФ Владимира Путина. – Ред.) отклонил 26 из 29 предложений американцев. И вот мы уже видим ответ. К чести Волкера (Спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера. – Ред.), он предупредил Суркова, что провал переговоров может привести к решению о выделении Украине летального оружия. Самое смешное, что отвечать Путину нечем.

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В Кремле с содроганием ожидают итогов расследования о вмешательстве российских спецслужб в президентские выборы в США в начале февраля. За этим неминуемо последует новый пакет персональных санкций. А полей, на которых американская администрация готовит сюрпризы, ещё ой как много, – написал Березовец.

Как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине 210 противотанковых ракети 35 пусковых установок.