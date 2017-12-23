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Факты / Украина / Экономика / Нафтогаз: Северный поток-2 - военный проект Путина/

Нафтогаз: Северный поток-2 – военный проект Путина

Строительство Северного потока-2 позволит России закрыть транзит газа по территории Украины и начать полноценную военную агрессию.

Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью 5 каналу.

– Этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально взорвет экономику всей страны. Мы считаем, что это – частично военный проект, поскольку целью Путина является убрать транспортировку российского газа с территории Украины, что является дорогой к полноценной военной агрессии, – подчеркнул Коболев.

Он сообщил, что остановка проекта Северный поток-2 является главной целью Нафтогаза на следующий год.

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– Мы уверены, что единственным шагом, который может предпринять Украина, это привлечение иностранного партнера в управление ГТС. Украинский закон позволяет это сделать, – сообщил Коболев.

Напомним, парламент Дании одобрил закон, который поставил под угрозу строительство Северного потока-2.

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