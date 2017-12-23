Самый криминальный район Киева

В 2017 году в Деснянском районе Киева было совершено больше всего преступлений. По состоянию на конец ноября, совершено почти 10 тыс. правонарушений.

Об этом сообщает полиция города Киева, пишет УНН.

По состоянию на 30.11.2017 года в Деснянском районе столицы было совершено 9564 преступлений, раскрыто – 1783.

Наименее уголовным районом оказался Подольский – 2514 совершенных преступлений, 1176 раскрытых.

Больше тяжелых совершили в левобережной части Киева. Больше всего убийств зафиксировано в Дарницком районе Киева – 17 случаев; больше изнасилований – в Деснянском и Шевченковском, по 3 случая в каждом; больше случаев нанесения умышленных тяжких телесных повреждений – в Деснянском районе, 27 случаев.

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Больше всего разбойных нападений – в Соломенском районе, 80 случаев; больше ограблений – в Днепровском, 594 случая; всего краж – в Деснянском районе, 5016 случаев; всего краж из квартиры – в Дарницком районе, 734 случая; больше карманных краж – в метрополитене, 569 случаев; больше случаев мошенничества – в Шевченковском районе, 1454 случая; больше хулиганства – в Голосеевском районе, 66 случаев; всего угонов транспортных средств – в Дарницком районе, 243 случая.

К слову, самую плохую экологическую ситуацию в Киеве наблюдают в районе Крещатика, Севастопольской, Демеевской и Дарницкой площадей, а также в районе Дарницы, Позняков, Бортничей и метро Черниговской.