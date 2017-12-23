Получим без шума: как Украина использует летальное оружие США

Президент Петр Порошенко считает решение США о предоставлении Украине летального оборонительного оружия “достойным ответом на продолжение оккупации Россией украинской территории”.

– Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение администрации США было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, – написал Порошенко на своей странице в Facebook .

Он добавил, что это оружие в руках украинских воинов “не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со ст.51 Устава ООН”.

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– Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии. … Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России – достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием, – заявил президент Украины.

Он также поблагодарил Трампа “за лидерство, четкую позицию наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины”.

Как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.