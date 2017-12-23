Решение США о вооружении для Украины – реакция Москвы

Планы США по поставкам вооружения Украине грозят срывом процесса мирного урегулирования и мешают выполнению минских договоренностей.

Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, пишет РИА Новости.

По словам Карасина, военная поддержка США Украины “усиливает опасность срыва процесса урегулирования на Украине и ставит под сомнение перспективу выполнения минских договоренностей”.

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– Тем более, это мешает налаживанию диалога между Киевом и Донбассом, без чего кризис невозможно решить, – заявил замглавы МИД РФ.

Как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Фото: Getty Images.