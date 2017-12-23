Трамп готовит продажу Украине противотанковых ракет – ABC

Президент США Дональд Трамп объявит об одобрении плана продажи Украине 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.
Об этом сообщило ABC News со ссылкой на источники в Государственном департаменте.
Трамп направит инициативу Конгрессу, который получит 30 дней на рассмотрение. В случае поддержки парламентариями выполнение плана станет задачей Госдепа США.
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Телеканал отмечает, что продажа противотанковых ракет может включать и системы Javelin.
Госдеп США пока не подтвердил и не опроверг данную информацию в ответ на запрос издания.
Напомним, 21 декабря Администрация Трампа одобрила первую в США коммерческую продажу летального оборонительного оружия Украине общей стоимостью $41,5 млн.