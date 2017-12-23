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Война на Донбассе: ВСУ понесли потери

В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

ато

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Луганское направление

Боевики из 122-мм артиллерийской системы вел огонь по позициям сил АТО на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра противник применил у Троицкого, Травневого и Луганского. Защитников Новоалександровки и Зайцево боевики обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.

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Донецкое направление

Под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки и Павлополя.

Напомним, 17 декабря ситуация на Донбассе усложнилась: оккупанты 31 раз обстреляли позиции сил АТО, на что 22 раза получили ответ. Вследствие вражеских обстрелов 4 украинских военных ранены.

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