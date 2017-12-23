Захарченко приказал боевикам атаковать на Рождество храмы – Аброськин

Главарь боевиков “ДНР” Александр Захарченко “поручил” создать диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах Украины накануне празднования католического Рождества.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

– По легенде участники так называемых акций “не будут иметь” никакого отношения к террористической группировке “ДНР”.

Под руководством шальных “кураторов” планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов. Вознаграждение “организаторы” обещают очень “щедрое”, если устроенные провокации будут иметь общественный резонанс.

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Обращаюсь к гражданам Украины – будьте внимательны и осторожны, при появлении подозрительных лиц и предметов обращайтесь в полицию, – призвал Аброськин.

Напомним, экс-боевик “ДНР” пытался попасть на службу в ВСУ и был задержан.