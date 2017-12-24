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Боевики на Донбассе готовят мощный взрыв – разведка

На Донбассе готовят мощный испытательный взрыв 25 декабря 2017 года, в день празднования Рождества по Григорианскому календарю.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

– По данным разведки штаба АТО, завтра, 25 декабря, в день празднования Рождества по Григорианскому календарю, планируется испытание взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности, – говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили возможное время осуществления провокации.

– Примерно с 09.00 до 15.00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать гражданские граждане – работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях, – предупредили в штабе АТО.

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Напомним, в АТО привезли Вифлеемский огонь мира.

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