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Квасьневский представил Украину в ЕС через 10-15 лет

Украина имеет хорошие шансы на сближение с ЕС после выхода оттуда Великобритании – если не будет очередного кризиса.

Олександр Кваснєвський

Такое мнение в интервью 112 Украина высказал экс-президент Польши Александр Квасьневский.

– Парадокс, но для вас есть новый шанс, потому что Евросоюз без Великобритании создает немного больше пространства для новых стран, для больших стран, как Украина. Думаю, можно представить Украину в близких отношениях в течение следующих 10-15 лет. Важно, чтобы в это время ЕС не вошел в следующий кризис, или, например, волна мигрантов не была такая сильная, – отметил польский политик.

В то же время вопрос членства Украины в НАТО он считает более сложным, потому что здесь важную роль играет Россия.

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– Что касается НАТО – их позиция жесткая. Потому что они были против расширения НАТО. Я думаю, это серьезная проблема и в отношениях с Америкой, и со многими странами НАТО…И теперь, конечно, найти какую-то новую форму гарантий безопасности для Украины – не принимая Украину в НАТО – это вопрос сложный, – объяснил Квасьневский.

К слову, во время встречи Петра Порошенко с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе были проработаны все направления сотрудничества между ЕС и Украиной.

ФотоAleksander Kwaśniewski

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