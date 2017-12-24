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Штормовое предупреждение по Украине

Сегодня, 24 декабря, порывы ветра в Украине будут достигать 15-20 м/с.

Штормове попередження

Об этом сообщает ГСЧС.

При этом на западе местами – 25 м/с.

Синоптики также предупреждают, что на дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Читайте: Какого числа Католическое Рождество

Кстати, синоптики ранее предупреждали о дожде и значительном потеплении на католическое Рождество, 25 декабря.

Фото: Укргідрометцентр

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