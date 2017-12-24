“Тишина” в зоне АТО: от пули снайпера погиб боец ​​ВСУ

Оккупанты сорвали договоренности о тишине на время праздников и в течение суток трижды открывали огонь в зоне АТО. К сожалению, в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Боевики вчера днем обстреляли украинские подразделения вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.
– Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня, – отмечают в штабе.
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Ранее сообщалось, что перемирие, которое должно было наступить в полночь 23 декабря, было сорвано оккупантами, которые били из автоматов и даже крупнокалиберных пулеметов.