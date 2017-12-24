Украина вводит биометрический контроль для россиян 27 декабря

Мобильные комплексы биометрического контроля в местах потенциального нелегального пересечения государственной границы между Российской Федерацией и Украиной заработают уже с 27 декабря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

– С 27 декабря 2017 будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами, – написал он.

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Напомним, Россия заплатит за двухметровую стену с проволокой между Украиной и Крымом 204 млн.