Украинские скауты-пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения АТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

– В течение новогодних и рождественских праздников огонь будет пронесен почти по всей линии соприкосновения и передано всем подразделениям и соединением, которые защищают Украину от пророссийских оккупантов, – говорится в сообщении.

По словам одного из организаторов акции Роман Орищенко, четвертый год подряд пластуны привозят на восток Украины Вифлеемский огонь, чтобы он всегда согревал воинов в часовнях, а также передавал теплоту сердец тех, кто ждет вас дома.

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В АТО привезли Вифлеемский огонь мира / 3 фотографии

К слову, Вифлеемский огонь мира – международная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Цель мероприятия – донести свет из символического места рождения Иисуса Христа тем, кто празднует Рождество вне дома.

Напомним, как Украина использует летальное оружие США.