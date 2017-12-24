В Одессе пьяная чиновница нарушала ПДД и материла патрульных (18+)

В Одессе нетрезвая чиновница горсовета нецензурно выражалась к патрульным полицейским, остановивших ее машину за нарушение правил дорожного движения.

Так, сотрудники патрульной полиции остановили в Одессе Nissan Micra, водитель которого грубо нарушала правила и, по всем признакам, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УНИАН.

Авто двигалось со скоростью порядка 110-120 км\час, проезжая на красный сигнал светофора.

– При составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и пыталась ударить журналиста, фиксировавшего происходящее на видеокамеру, – сказали в управлении.

По словам активиста Безопасный город Юрия Головчука, который выложил видео в соцсети, водительницу опознали – это замначальника управления админуслуг горсовета Диана Тирновенко.

Кроме этого, несовершеннолетний сын чиновницы находился в салоне авто на переднем сидении.

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Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

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