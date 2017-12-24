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Wizz Air перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллин

Лоукостер Wizz Air перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллинн на два месяца – с 19 апреля на 21 июня 2018 года.

Об этом сообщает издание Avianews со ссылкой на информацию в системе бронирования авиаперевозчика.

Кроме переноса запуска новый рейсов, Wizz Air также с апреля на июнь отложила увеличение частоты на маршрутах из Киева в Мемминген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаку и Ганновер.

Так, подобные действия лоукостера могут быть связаны с переносом срока получения третьего самолета для киевской базы.

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Ведь предполагалось, что третий борт поступит в Жуляны в апреле 2018 года, после чего Wizz Air должен открыть новые рейсы в Лиссабон и Таллинн и увеличить частоту полетов на уже существующих направлениях.

Напомним, Wizz Air будет летать из еще одного украинского аэропорта.

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