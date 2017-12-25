27 декабря на Донбассе обменяют заложников

Украина готова после непростых переговоров с ОРДЛО обменять пленных по схеме 306 на 74. Это произойдет 27 декабря.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.



– Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий, – написала она.

Также она отметила, что это будет самая масштабная подобная история, когда будет передано 306 граждан и освобождены 74 украинца.

Читайте: Обмен пленными: Украина освободила 8 подозреваемых в сепаратизме

К слову, ранее об обмене пленными заявил главарь “ДНР” Александр Захарченко.