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Факты / Украина / 27 декабря на Донбассе обменяют заложников/

27 декабря на Донбассе обменяют заложников

Украина готова после непростых переговоров с ОРДЛО обменять пленных по схеме 306 на 74. Это произойдет 27 декабря.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

– Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий, – написала она.

Также она отметила, что это будет самая масштабная подобная история, когда будет передано 306 граждан и освобождены 74 украинца.

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К слову, ранее об обмене пленными заявил главарь “ДНР” Александр Захарченко.

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