Ан-124 получил контракт на перевозку спутников ЕС

ГП Антонов подписало контракт с французской компанией Боллоре на перевозку спутников и оборудования к ним.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко напомнил, что 35 лет назад в небо впервые поднялся Ан-124 Руслан, который до сих пор является одним из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов.

– Подтверждением этого является контракт завода Антонов и французской компании Боллоре. АН-124 будет перевозить европейские спутники и оборудование для них, – говорится в сообщении.

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К слову, ранее мы сообщали, что украинская авиакомпания SkyUp начнет работу с апреля 2018 года.