Батькивщина победила на выборах в ОТГ по количеству депутатов

Батькивщина одержала победу на местных выборах в 51 ОТГ, которые состоялись 24 декабря, с результатом в 31,6% голосов.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила в понедельник, 25 декабря, на пресс-конференции в Киеве, объявляя результаты выборов депутатов-выдвиженцев от партий, основанных на данных протоколов с мокрыми печатями.

По ее словам, победы удалось добиться несмотря на административный ресурс действующей власти, подкуп, шантаж и запугивание.

Батькивщина получила всего депутатских мандатов:

Всего на выборах в ОТГ, которые состоялись 24 декабря, выбирали 1071 депутата, 80% из них выдвигались партиями.

Результат Батькивщины – 31,6% депутатов от выдвиженцев партий, БПП Солидарность – 19,4%:

Юлия Тимошенко отметила, что по сравнению с последними выборами в ОТГ партия Батькивщина улучшила свой результат и увеличила разрыв с ближайшим конкурентом, президентской БПП, до 12%.

Учитывая то, что местные выборы проходили практически во всех областях Украины, добавила политик, результаты являются репрезентативными для понимания уровня поддержки партий у людей.

– Результаты выборов являются настоящим рейтингом политических сил в отличие от заказных и проплаченых Банковой рейтингов, – убеждена Юлия Тимошенко.

Лидер партии убеждена, что при отсутствии фальсификаций и подкупа избирателей, у Батькивщины был бы в корне другой результат – до 40% поддержки, ведь “таких репрессивных, нечестных и сфальсифицированных выборов, которые проводит действующий президент Украины, никогда не было, даже во времена Януковича”.

В качестве примера, Тимошенко привела ситуацию с лишением гражданства выдвиженца от Батькивщины на голову Таировской ОТГ Хасана Хасаева, манипуляции с голосованием на дому в Днепропетровщине и тотальный подкуп избирателей в Николаевской области.

Парламентарий также напомнила, что это пятая волна выборов в ОТГ за два года. На каждом этапе Батькивщина занимала первое место.

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Юлия Тимошенко поблагодарила украинцев, поддержавших на выборах в ОТГ Батькивщину и другие оппозиционные силы, и выразила надежду, что народ Украины сможет победить систему, кланы и коррупцию и свободно сделать свой выбор на следующих президентских и парламентских выборах.

– Украинцы невероятные, удивительные и мудрее любых технологий и фальсификации. Вы бесстрашны, и мы вместе можем построить страну, за которую нам никогда не будет стыдно, которая будет самой сильной среди всех европейских стран, – подытожила Юлия Тимошенко.

К слову, ранее Факты ICTV опубликовали гороскоп на 2018 год для Юлии Тимошенко.