Боевики накрыли позиции ВСУ из тяжелых минометов

Боевики грубо нарушили Минские договоренности, применив по оборонным укреплениям сил АТО в районе Павлополь 120-мм минометы.

– Российско-оккупационные войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, – заявили в штабе АТО.

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Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

Ранее Факты ICTV писали, что впервые после начала новогодне-рождественского перемирия день в зоне АТО прошел без нарушений режима прекращения огня.