Квартира с гарантией

На рынке недвижимости у новостроек появилось новое преимущество перед вторичным рынком – застройщики стали давать гарантии на свои квартиры.

Часто, покупая квартиру на вторичном рынке, счастливые владельцы нового жилья сталкиваются с печальными последствиями длительной эксплуатации постройки – проблемами с проводкой, сыростью по углам и другими непредсказуемыми неприятностями. К тому же острой необходимостью для комфортного жилья в таких помещениях становится полная перепланировка жилплощади. Это, как известно, влечет за собой потерю времени, сил и часто неоправданные расходы.

В современных новостройках застройщик не только сделает высококачественный ремонт квартиры с учетом всех пожеланий инвестора, но и предоставит на выполненные работы и установленное оборудование гарантию.

О том, что люди оценили преимущества услуги квартира под ключ, говорит статистика. К примеру, не менее 40‒50% от общего количества продаж жилья в одной из крупнейших девелоперских компаний Интергал- Буд – это готовые квартиры с ремонтом и гарантией от застройщика.

Когда качество гарантированно

Если покупатель выбирает для себя вариант приобрести готовую квартиру с ремонтом, он рассчитывает избежать каких-либо неудобств. К сожалению, с учетом человеческого фактора иногда могут обнаружиться дефекты строительных и отделочных работ. При этом человек обычно мечтает прожить лет 20-40, не вспоминая о серьезном ремонте. О надежности компании Интергал-Буд говорит наличие гарантии на выполненные работы и используемые материалы. Более того, у компании есть шоу-румы, которые являются эталоном качества. В договоре прописано, что качество и внешний вид точно соответствуют шоу-руму. То есть человек на 100% уверен, что получит именно такую квартиру.

В жилом комплексе Теремки, в квартирах, которые уже есть в продаже, делая ремонт под ключ, застройщик берет на себя обязанность заменить материалы или оборудование, если будет обнаружено несоответствие стандартам качества. В случае же, если поставщики прекратят выпуск стройматериалов, в квартире установят аналогичную по качеству замену. Все, чтобы покупатель не усомнился, что отделка его жилища прослужит многие годы.

Полная отделка по гарантии

Гарантия от застройщика – это когда покупатель с полной уверенностью в качестве въезжает в квартиру с полноценным современным ремонтом и кухонным гарнитуром. К примеру, в жилом комплексе Отрадный, где уже к концу года заканчивается строительство первого дома, заказчику дадут гарантию на всю отделку, которую он выберет с помощью дизайнеров.

Ремонт от компании Интергал-Буд включает в себя ламинат, виниловые обои под покраску, отделку пола и рабочие поверхности кухни керамической плиткой. Также санузлы оформят плиткой из современных коллекций украинских производителей и установят там сантехническое оборудование. Стоимость такого ремонта в 2-3 раза ниже, чем стоимость самостоятельного выполнения отделки и закупки материалов.

Гарантия гарантии

Надежный застройщик работает на результат, поэтому использует современные технологии и материалы, за которые не боится быть в ответе документально. В ЖК Яскравый, пять домов которого уже построены и заселены, уже сегодня можно выбрать желаемую отделку, все нюансы которой будут прописаны в предварительных договорах купли-продажи и приложениях к ним. Остается дождаться завершения работ – их полностью контролирует застройщик.

Очень частое явление, на которое жалуются люди, решившие делать ремонт руками своих мастеров – это расхождение финального результата с квартирой мечты. Многие инвесторы не разбираются в строительстве, у кого-то попросту не хватает времени, чтобы тщательно проконтролировать качество материалов и добросовестность выполнения работ.

В случае с застройщиками, которые дают гарантию на ремонтный процесс, разбитые надежды клиенту не грозят. Покупателя пригласят на предварительный просмотр и все возможные замечания будут зафиксированы в акте приема-передачи ремонтных работ. В результате все недочеты устранят, и лишь после этого заказчик получит ключи от нового жилья. Кроме того, благодаря наличию шоу-румов, как эталона выполненных работ, покупатель всегда может быть уверен какую квартиру он получит.

Ремонт в домах жилых комплексов Интергал-Буд контролирует технический надзор. Выбирая квартиру с ремонтом, покупатель может быть уверен – в течение 12 месяцев любой обнаруженный брак в отделке будет бесплатно заменен. То же касается сантехнического оборудования, гарантия на которое – 6 месяцев.