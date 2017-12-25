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Над Украиной пролетел Санта-Клаус

Санта-Клаус в рамках праздничного рождественского турне пролетел над территорией Украины.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-трансляции NORAD Tracks Santa, запущенной Объединенным командованием ПВО США и Канады (NORAD).

Санта-Клаус в этом году побывал над оккупированной территорией, пролетев над Донецком поздним вечером в воскресенье. После этого он направился в Молдавию и другие города Восточной Европы.

Отмечается, что в рамках завершающегося рождественского турне Санта доставил более 5 млрд подарков. Следить за его перемещением по миру можно в режиме реального времени на сайте проекта NORAD Tracks Santa.

Читайте: Католическое Рождество: история и традиции праздника

К слову, ранее мы писали, что вчера Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады зафиксировало сани Санта-Клауса. 

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