Следующий шаг после обмена пленных, который разблокирует вопрос миротворцев ООН

Следующим шагом после обмена военнопленными будет встреча Курта Волкера и Владислава Суркова, после которой можно подробнее обсудить вопрос миротворцев ООН.

Об этом рассказал политолог Алексей Якубин, передает ZIK.

По его словам, обмен, который должен состояться 27 декабря, послужит определенной разблокировкой всего миротворческого процесса.

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– Следующим шагом будет четвертая встреча Курта Волкера и Владислава Суркова, которая переносилась именно потому, что переносилась дата обмена военнопленными. Эта четвертая встреча должна проходить в более позитивной атмосфере, когда уже определенные шаги в направлении обмена состоялись. Тогда можно подробнее говорить относительно мандата миротворцев, – отметил эксперт.

Напомним, Украина готова после непростых переговоров с ОРДЛО обменять пленных по схеме 306 на 74. Это произойдет 27 декабря.