Погода на неделю: мокрый снег и потепление до +10°

Последняя неделя года запомнится украинцам дождями и мокрым снегом. Температура воздуха тоже будет не декабрьская, ожидается до 10 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 26 декабря, в Украине без осадков, синоптики прогнозируют переменную облачность.

При этом снова будет не по-декабрьски тепло. Практически на всей территории страны днем ожидается от 3 до 6 градусов выше нуля, только на юге ожидается от 6 до 10 градусов тепла.

В среду, 27 декабря, температура воздуха в Украине останется практически такой же, от 6 до 10 градусов выше нуля на юге, от 3 до 6 на остальной части страны.

В то же время, на крайнем западе Украины, во Львовской и Закарпатской областях днем ожидаются осадки, мокрый снег с дождем.

В четверг, 28 декабря, ожидаются сильные порывы ветра и гололед. Температура воздуха ночью составит 0-2 градусы тепла, а днем 4-6 градусов выше нуля.

В пятницу, 29 декабря, в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

– На дорогах, обочинах и тротуарах, если что-то до конца недели останется, кроме луж, – местами островки льда, гололедица. 28-29 декабря периодическое усиление ветра, – написала на своей странице в Facebook Наталия Диденко.

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