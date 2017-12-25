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Путин уязвим. Запад нашел еще один рычаг влияния на Кремль

Если Украина получит противотанковое оружие Джавелин от США, то это повысит цену агрессии для России и предоставит Западу еще один рычаг в переговорах.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, передает Голос Америки.

Эксперты считают, что предоставление такого оружия будет сдерживать Россию от дополнительных шагов в Украине из-за увеличения расходов для российских военных.

Читайте: Решение США о вооружении для Украины – реакция Москвы

– Джавелины сдерживают их, потому что являются большим риском жертв и потери танков, если они используют их для наступления, а Путин уязвим к жертвам, – отметил бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен одобрить поставку в Украину 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

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