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Трамп намерен поставлять противотанковые ракеты в Украину

Президент США Дональд Трамп намерен одобрить поставку в Украину 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

Сообщает телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте, передает Интерфакс.

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Если Трамп согласится на поставки, то потом план представят Конгрессу на 30 дневное рассмотрение и после его передадут в Госдепартамен.

К слову, в Москве заявили, что планы США по поставкам вооружения Украине грозят срывом процесса мирного урегулирования и мешают выполнению минских договоренностей.

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