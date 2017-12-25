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"Тишина в АТО": впервые с 23 декабря ни одного выстрела/
“Тишина в АТО”: впервые с 23 декабря ни одного выстрела
Впервые после начала новогодне-рождественского перемирия день в зоне АТО прошел без нарушений режима прекращения огня.
Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО.
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По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела.
Ранее Факты ICTV писали, что украинские скауты-пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения АТО.
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