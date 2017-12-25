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“Тишина в АТО”: впервые с 23 декабря ни одного выстрела

Впервые после начала новогодне-рождественского перемирия день в зоне АТО прошел без нарушений режима прекращения огня.

Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО.

Читайте: “Тишина” в зоне АТО: боевики выпустили больше 20 мин возле Крымского

По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские скауты-пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения АТО.

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