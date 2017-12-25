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В Запорожье появилась огромная елка из автомобилей
В Запорожье автомобилисты провели акцию Ялинка єднання, выложив огромную елку из 270 авто.
Об этом сообщает портал Verge.
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Достижение было официально зафиксировано представителями Книги рекордов Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates нарисовал рождественскую елку с игрушками.
Фото: Борис Аракчеев.
Видео: Телеканал TV5.
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