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В Запорожье появилась огромная елка из автомобилей

В Запорожье автомобилисты провели акцию Ялинка єднання, выложив огромную елку из 270 авто.

Об этом сообщает портал Verge.

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Достижение было официально зафиксировано представителями Книги рекордов Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates нарисовал рождественскую елку с игрушками.

Фото: Борис Аракчеев.

Видео: Телеканал TV5.

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