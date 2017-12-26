Чебурашка и “сюрпризы”: в Донецке открыли ресторан Сепар

Заведение под названием Сепар расположено на бульваре Пушкина в Донецке.

Рядом с названием на вывеске изображен мультипликационный герой Чебурашка, одетый в военную форму. Окна ресторана заложены импровизированными мешками с песком, передают Новости Донбасса.

– Вас ждет вкусная российская кухня, авторские песни донецких и российских исполнителей, эксклюзивные интервью с легендарными командирами, а также лучшие воинские традиции и много других сюрпризов, – говорится на странице ресторана ВКонтакте.

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Напомним, журналисты показали, как выглядит главная улица Донецка под оккупацией.