Где нардепы будут встречать Новый год и сколько денег готовы потратить

Депутаты и чиновники покидают столицу и разъезжаются по “зарубежным округам”. Какой и за сколько накроют стол на Новый год – признаются не все.



Другое дело – новогодние корпоративы. Здесь есть где разгуляться. Известный парламентский боксер и мастер кунфу Владимир Парасюк будет праздновать на Львовщине.

А Сергей Тарута со своими работниками уже отметил. На прошлой неделе в ресторане. Выбрав интеллектуальный вариант отдыха.

А где же звезды? Их чаще видят, когда проводят партийные и фракционные вечеринки. Украинские исполнители готовы! И уже сейчас начинают поднимать корпоративные гонорары.

Например, за выступление Натальи Могилевской или Оли Поляковой придется выложить $20 тыс. А за любимца женщин Олега Винника до $50 тыс.

Ну, а после праздников и отдохнуть не грех. Куда уже сейчас начинают собирать чемоданы народные депутаты?

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Депутат мажоритарщик Евгений Балицкий Новый год встретит в экзотическом Таиланде. Сергей Рудик тоже любит теплые края. Правда, утверждает, на депутатскую зарплату может позволить себе только бюджетный вариант.

А Сергей Лещенко встретит 2018-й в Риме. А вот радикал Сергей Рыбак, который недавно подарил своей девушке поздравления на баннере в Нью-Йорке, о своих планах молчит.

В этом году большинство депутатов не будут наслаждаться солнечной загаром. Ярый лыжник Вадим Новинский полетит в Европу. А Татьяна Бахтеева будет открывать новые места в Украине. Владимир Парасюк тоже пойдет в далекие горы. Правда – украинские. На трассы Буковеля.

А вот министрам не до лыж. Говорят, никаких каникул им не светит. Степан Полторак поедет на несколько дней в АТО. А Ульяна Супрун заниматься медреформой и праздновать в Киеве.

К слову, Факты писали, как пить и не пьянеть на Новый год.