Украина 172-я по уровню рождаемости в мире. Пока планируется пересмотр сумм социальных пособий на детей для решения демографического кризиса, Факты ICTV разобрались, на что сегодня могут рассчитывать семьи с детьми.

Большинство социальных выплат на детей зависит от прожиточного минимума, средний показатель которого в 2018 году установлен на уровне:

с 1 января – 1700 грн ;

; с 1 июля – 1777 грн ;

; с 1 декабря – 1853 грн.

Кроме того, законом о госбюджете на 2018 год установлены следующие стандарты прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения:

Размер прожиточного минимума для детей

До 6 лет:

с 1 января – 1492 грн ,;

,; с 1 июля – 1559 грн;

с 1 декабря – 1626 грн.

От 6 до 18 лет:

с 1 января – 1860 грн ;

; с 1 июля – 1944 грн ;

; с 1 декабря – 2027 грн.

Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц:

с 1 января – 1762 грн ;

; с 1 июля – 1841 грн ;

; с 1 декабря – 1921 грн.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов:

с 1 января – 1373 грн ;

; с 1 июля – 1435 грн ;

; с 1 декабря – 1497 грн.

Помощь при рождении ребенка

Сумма этой помощи в течение нескольких лет остается неизменной и составляет 41280 грн. К тому же она не зависит от того, какой по счету в семье родился ребенок – первый или третий.

Выплачивается эта социальная помощь поэтапно в течение трех лет.

Первая часть – в размере 10320 грн – выдается родителям через 2-3 месяца после подачи в соцслужбы всех необходимых документов.

Остальная сумма – ежемесячно равными частями (по 860 грн) в течение следующих 3 лет.

Следует напомнить также, что выплаты на детей до достижения ими трехлетнего возраста в размере 130 грн были отменены решением правительства.

Какие документы нужны для получения пособия на ребенка

Необходимо в течение года со дня рождения ребенка обратиться в Управление соцзащиты населения по месту жительства. Документы подает один из родителей либо усыновителей.

Перечень документов:

оригинал и копия паспорта лица, которое оформляет пособие;

заявление;

оригинал и копия свидетельства о рождении малыша;

банковские реквизиты, куда будут перечисляться ежемесячно средства (карточку надо оформить заранее);

копия решения суда об усыновлении (при необходимости).

Пособия одиноким матерям

Одинокая мама может претендовать на помощь от государства только в том случае, если на одного члена семьи приходится сумма, которая не дотягивает до прожиточного минимума (1700 грн – на 1 января).

Сумма пособия рассчитывается, исходя из разницы между 100% прожиточного минимума, установленного для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев.

Таким образом, для детей, не достигших 6-летнего возраста, максимальный размер пособия с 1 января 2018 года составит 1492 грн, от 6 до 18 лет – 1860 грн, от совершеннолетия и до 23 лет – 1762 грн.

Правда, в последнем случае выплаты осуществляются, если ваши сын или дочь являются студентами очного отделения государственного вуза. Если же студент начинает работать или переходит на заочную форму обучения, государство прекращает выплаты.

Чтобы оформить такую ​​социальную помощь, матери нужно также обратиться в органы соцзащиты. Кроме минимального пакета документов, понадобится справка из ЖЭКа обо всех зарегистрированных в квартире людях (форма 16), а также справки о доходах всех членов семьи.

Помощь детям, родители которых не платят алименты

Претендовать на эту помощь можно только тогда, когда размер совокупного дохода семьи не обеспечивает прожиточного минимума для каждого члена семьи.

Алименты от государства предоставляются в размере, равном разнице между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев.

В 2018 году это пособие будет составлять для детей до 6 лет – 746 грн, от 6 лет до 18 лет – 930 грн.

Пособие за умершего кормильца

Выплачивается тогда, когда ребенок не получает пенсию из-за потери кормильца.

Читайте: Пенсионеры получат 2 пенсии в декабре Выплаты при рождении ребенка - новые правила Самые злые дети - рейтинг

Сумма такой государственной социальной помощи в 2018 году устанавливается, исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: на одного ребенка – 100%, на двух – 120%, на трех и более – 150%.

Таким образом, в 2018 году размер этой помощи составит:

на одного ребенка – 1373 грн ;

; на двух детей – 1647 грн ;

; на троих детей и более – 2059 грн.

Помощь на детей, родившихся на временно оккупированных территориях

Родители детей, которые были рождены в Крыму, а также на территориях, оккупированных “ЛНР” и “ДНР”, могут рассчитывать на выплату помощи только при некоторых условиях.

В частности, помощь при рождении ребенка начисляется мамам-крымчанкам, дети которых родились до 2015 года.

А вот родители или опекуны, которые покинули с ребенком зону АТО, могут оформить все надлежащие выплаты в органе соцзащиты, расположенном по месту их текущей регистрации в Украине.

Однако, дети, в документах которых значится место рождения “ДНР” и “ЛНР”, не могут претендовать на выплаты, поскольку такие документы не имеют юридической силы.

Пособия на детей, которым предоставлен статус инвалида

Родители или опекуны детей, которым был предоставлен статус инвалида, имеют право оформить дополнительную социальную помощь с надбавкой на уход.

Размеры государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью исходят из прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, и детей соответствующего возраста.

С декабря 2017 года сумма такой помощи составляет:

Для детей с инвалидностью:

без надбавки на уход – 1452 грн;

подгруппы А до 6 лет с надбавкой на уход – 2 508,40 грн;

подгруппы А от 6 до 18 лет с надбавкой на уход – 2 876,40 грн;

до 6 лет с надбавкой на уход – 1 762,40 грн;

от 6 до 18 лет с надбавкой на уход – 1 946,40 грн.

Для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой:

от 0 до 18 лет – 1 524,60 грн;

до 6 лет с надбавкой на уход – 2 270,60 грн;

от 6 до 18 лет с надбавкой на уход – 2 454,60 грн;

подгруппы А до 6 лет с надбавкой на уход – 3 016,60 грн;

подгруппы от 6 до 18 лет с надбавкой на уход – 3 384,60 грн.

Помощь малообеспеченным семьям

Предоставляется семьям, которые постоянно проживают в Украине и имеют среднемесячный совокупный доход ниже установленного прожиточного минимума. При этом учитывается не только финансовое, но и имущественное положение семьи, занятость ее трудоспособных членов и другие факторы.

Размер этой помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом, но не может быть больше 75% прожиточного минимума для семьи.

Таким образом, гарантированный минимум на 2018 год для расчета пособия следующий:

для трудоспособных лиц – 370,02 грн ;

; для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов – 1373 грн ;

; для детей до 6 лет – 1268,20 грн ;

; для детей от 6 до 18 лет – 1581 грн ;

; для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) – 1497,7 грн.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как и куда подавать документы на алименты.

Фото: dreamstime.com