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Почти как Javelin. Ракеты, которыми можно заменить оружие США на Донбассе

Ракетные комплексы Javelin могут и не понадобиться, если на все передовые части на Донбассе поставить противотанковые ракетные комплексы Корсары и Стугны украинского производства.

Такое мнение высказал в интервью Фактам ICTV военный эксперт и экс-полковник СБУ Олег Стариков.

– Дело в том, что у нас есть свои противотанковые ракетные комплексы Корсары и Стугны. Нельзя сказать, что они намного хуже Javelin. Если оружие такого вида поставят на все передовые части на Донбассе, то этого будет достаточно и Javelin нам не понадобится, – считает он.

По словам эксперта, Javelin – очень дорогое оружие, а Стугна стоит в два-три раза дешевле. Одна пусковая установка Javelin стоит где-то $150-200 тыс. и один снаряд около $100 тыс., добавил он.

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Напомним, США одобрили первую коммерческую продажу летального оружия для Украины. Сумма – $41,5 млн.  Речь идет о лицензии, которая разрешает экспорт снайперских систем Barrett M107A1.

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