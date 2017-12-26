Мультимиллионерша из Львова провела в Киеве предрождественский уик-энд

Как сообщает оператор государственных лотерей М.С.Л., 23-24 декабря 2017 года из Львова вместе со своей дочерью Натальей в столицу приехала новая украинская мультимиллионерша – Ирина Возная.

28 октября в государственной лотереи Мегалот во время проведения тиража №1687 Ирина выиграла Мегаприз в размере 5 500 000 гривен.

Компания М.С.Л. пригласила Ирину Антоновну стать почетным участником КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ М.С.Л. и принять участие в эксклюзивной vip-программе Два дня из жизни миллионера. Ирина Антоновна играет в Мегалот уже около пяти лет, но не регулярно – по 3-4 раза в месяц. Любовь к лотерее Ирине привил отец. Именно он создал систему, благодаря которой его дочь и смогла выиграть в Мегалот и сорвать крупный денежный приз.

В рамках программы Два дня из жизни миллионера Ирина Антоновна вместе с дочерью попала в настоящую предновогоднюю сказку. Львовские гости посетили популярное новогоднее 3D-шоу на ВДНХ Вартові мрій, побывали на ярмарке на Софийской площади, увидели главное новогоднее украшение Киева – красавицу-елку, украшенную миллионами горящих огоньков. И к тому же, праздничный уик-энд был хорошо приправлен миллионерскими развлечениями: посещением престижного спа-салона, дегустацией экзотических блюд в дорогих ресторанах, профессиональной фотосессией. Кульминацией программы, конечно же, стало участие в съемках розыгрыша Мегалот и ужин с ведущей программы – Ириной Фроловой в столичном японо-перуанском ресторане.

Читайте: 8 лучших новогодних фильмов

Победительница начала осуществлять свои мечты с помощью своего выигрыша в лотерею, однако она считает, что главное еще впереди. Ирина Антоновна не собирается оставлять игру в Мегалот и однажды мечтает сорвать Мегаджекпот, который на сегодня составляет 11 миллионов гривен. Всем тем, кто еще не смог выиграть, но стремится к этому, Ирина советует не терять надежды, играть и воплощать в жизнь свои мечты и мечты своих родных.

К слову, с 19 декабря в Украине начались новогодние праздники и продлятся они почти месяц – до 14 января и именно в это время в Киеве организуется множество мероприятий для веселого времяпрепровождения с детьми.