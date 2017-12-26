Нафтогаз сообщил, сколько будет стоить газ в следующем году

Цену на поставку природного газа от Газпрома в Украину в 2018-2019 годах приравняют к стоимости газа на рынке Германии.

Об этом главный коммерческий директор национального нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины Юрий Витренко написал в Facebook.

Он отметил, что доход Украины, который она получает за транзит российского газа, в 2-3 раза превышает доход России за продажу газа Нафтогазу.

– Газпром платит нам за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа, – написал он.

Читайте: Кто? Кому? Сколько? – Нафтогаз о долгах и дате расчета

К слову, председатель НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что строительство Северного потока-2 позволит России закрыть транзит газа по территории Украины и начать полноценную военную агрессию.