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Нафтогаз сообщил, сколько будет стоить газ в следующем году

Цену на поставку природного газа от Газпрома в Украину в 2018-2019 годах приравняют к стоимости газа на рынке Германии.

Об этом главный коммерческий директор национального нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины Юрий Витренко написал в Facebook.

Он отметил, что доход Украины, который она получает за транзит российского газа, в 2-3 раза превышает доход России за продажу газа Нафтогазу.

– Газпром платит нам за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа, – написал он.

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К слову, председатель НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что строительство Северного потока-2 позволит России закрыть транзит газа по территории Украины и начать полноценную военную агрессию.

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