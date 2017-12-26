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Самая теплая ночь в Киеве за 35 лет – рекорд декабря

В Киеве 26 декабря наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра показал +3,1°С.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, этот показатель на 0,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 2015 году.

– Такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября, – говорят ученые.

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Напомним, предыдущий температурный рекорд в Киеве был установлен 16 декабря.

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