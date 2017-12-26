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Не надо иллюзий! Когда решится проблема с жильем для переселенцев

В 2018-м начнется решение проблемы с жильем для переселенцев с Донбасса – возможно, даже в 2017-м еще успеют начать пилотный проект решения жилищных вопросов. Но за один год завершить дело не удастся.

Об этом в интервью Фактам ICTV рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

– Я надеюсь, что в этом году мы еще успеем начать пилотный проект решения жилищных проблем переселенцев. Фактически, у нас два направления на 2018-й – начать решать жилищные проблемы (отмечу, что за один год это не удастся это решить, поэтому не надо cтроить иллюзии) и проблемы пенсионного обеспечения, – заявил Георгий Тука.

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Напомним, больше трех лет аренда жилья для переселенцев является ключевым вопросом выживания. Факты ICTV поговорили с риелтором, юристом и психологом о том, как беженцам защитить свои права и не остаться на улице с вещами и без денег.

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