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Погода на Новый год 2018 (КАРТА)

Погода в Украине на Новый год 2018 будет теплой и без осадков. Синоптики обещают плюсовую температуру.

– Новогоднюю ночь ожидаем на территории Украины без осадков, лишь в западных и северных областях небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура на большинстве территории Украины ночью и днем +​​2..+7°, в северных областях ночью +3..-3°, а днем ​​0..+6°, – рассказали в Укргидрометцентре.

Температура на Новый год 2018 не будет существенно отличаться от сегодняшней, и будет ожидаться “такая себе весенняя погода”.

В Киеве на Новый год ожидают +3..-3°, а днем 0..+6°. По словам синоптиков, будет преимущественно без осадков.

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Ранее синоптики обещали на Новый год морозы и небольшой снег.

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