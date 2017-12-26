Что будет с Крымом и Донбассом после выборов в РФ

После президентских выборов в России в 2018 году стратегия Кремля серьезно изменится. Аннексированный Крым Владимир Путин не отдаст, а вот по поводу Донбасса у него станет вопрос ребром.

Для Путина сейчас важно сохранять статус-кво, однако он будет тянуть его до выборов. А после выборов начнутся другие разговоры, рассказал в интервью Апострофу координатор группы Информационное сопротивление, нардеп Дмитрий Тымчук.

– Тот же Крым довольно таки дорого обходится Путину, война на Донбассе стоит не копейки, санкции берут свое, международная изоляция – все эти факторы в совокупности дают возможность понимать, что для россиян после выборов наступят не самые лучшие времена. Им уже напрямую скажут, что нужно довольно серьезно затянуть пояса, а в России далеко не всем гражданам это понравится, – добавил Тымчук.

Нардеп уверен, на этом фоне в России к осени 2018 года может создаться такая социально-экономическая негативная ситуация внутри, что Путину придется что-то решать.

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– Крым, понятное дело, он не отдаст, а вот по поводу Донбасса у него станет вопрос ребром: либо уходить с надеждой на снятие санкций, плюс снять с себя бремя финансирования этой кампании, либо продолжать войну с непонятными последствиями уже внутри своей страны. Что он выберет – пока непонятно. Но в Кремле прекрасно понимают, что этот выбор скоро настанет, – отметил Тымчук.

Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что единственным путем возвращения Крыма является проведение международного референдума.