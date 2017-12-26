PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости / Украина не войдет в ЕС в ближайшие годы – МИД Германии/

Украина не войдет в ЕС в ближайшие годы – МИД Германии

Украина и Турция не войдут в Евросоюз, по крайней мере в ближайшее время.

украина ес

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью изданиям медиагруппы Funke.

– Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза, – заявил рн.

При этом он выразил мнение, что ЕС необходимо разработать определенную модель взаимодействия с Киевом и Анкарой.

Читайте: ЕС продлил санкции против РФ

Габриэль отметил, что если Брюссель и Лондон смогут достичь эффективного соглашения, которое будет регулировать отношения между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, то по этой же модели можно было бы выстраивать взаимодействие с Турцией и Украиной.

Напомним, в октябре Украина подписала с ЕС два соглашения на общую сумму почти €90 млн.

Теги: ,
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх