Украина не войдет в ЕС в ближайшие годы – МИД Германии

Украина и Турция не войдут в Евросоюз, по крайней мере в ближайшее время.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью изданиям медиагруппы Funke.

– Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза, – заявил рн.

При этом он выразил мнение, что ЕС необходимо разработать определенную модель взаимодействия с Киевом и Анкарой.

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Габриэль отметил, что если Брюссель и Лондон смогут достичь эффективного соглашения, которое будет регулировать отношения между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, то по этой же модели можно было бы выстраивать взаимодействие с Турцией и Украиной.

Напомним, в октябре Украина подписала с ЕС два соглашения на общую сумму почти €90 млн.