Сегодня утром жители Донбасса увидели необычное свечение в небе близ Станицы Луганской.

Снимки явления были опубликованы в группе Регион 13 – Луганск на Facebook.

– Сегодня утром со стороны Станицы, сначала что-то летело и крутилось; как ракета, потом вот такая туча, – говорится в посте.





В Украине зафиксировали необычное явление в небе / 3 фотографии

Другие пользователи сразу же отреагировали на событие, делясь своими наблюдениями.

– Да, это второе облако, первое вообще белое было и стояло, как казалось над нами, потом такое появилось, даже на этом фото видно, что светится дорожка и дым. Это второе облако, которое мы увидели, – пишут другие пользователи.

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Напомним, в Потругалии наблюдали редкое явление – огненный смерч.