Национальная гвардия Украины испытала новый специализированный бронированный автомобиль Варта-Новатор.

– Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, которое приспособленное к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья. В отличие от своего старшего брата Варта, модель Новатор имеет более компактные размеры и гораздо легче, – отметили в пресс-службе МВД Украины.

Читайте: Нацгвардии разрешили водометы и запретили слезоточивый газ

Также экземпляр оснастили дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа.



Как прошел испытания новый броневик Нацгвардии Варта-Новатор / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV рассказывали, как Укроборонпром протестировал новый украинский БТР-4МВ1, созданный по стандартам НАТО.

Фото: Национальная гвардия Украины.