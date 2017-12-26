Как прошел испытания новый броневик Нацгвардии Варта-Новатор

Национальная гвардия Украины испытала новый специализированный бронированный автомобиль Варта-Новатор.
– Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, которое приспособленное к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья. В отличие от своего старшего брата Варта, модель Новатор имеет более компактные размеры и гораздо легче, – отметили в пресс-службе МВД Украины.
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Также экземпляр оснастили дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа.
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