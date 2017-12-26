С сына Авакова сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт

Сын главы МВД Арсена Авакова Александр больше не носит электронный браслет контроля – такое решение Соломенского суда Киева.
Об этом Украинским новостям сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Отмечается, что заседание состоялось в пятницу, 22 декабря.
При этом суд продлил личное обязательство Авакова являться к следователю и сообщать о смене места проживания.
Суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.
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Напомним, 19 декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества фигуранта “дела рюкзаков” – сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.