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Завтра обмен – Захарченко заявил о “помиловании” украинских заложников

Главарь незаконного вооруженого формирования “ДНР” Александр Захарченко заявил, что подписал “указ” о “помиловании” украинских заложников.

Об этом сообщает телеграмм-канал издания, контролируемого сепаратистами, передает Украинская правда.

– Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять, – заявил Захарченко

Он также добавил, что по предварительным договоренностям процедура обмена пленными состоится в среду в 13:00.

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Место проведения обмена пока держится в тайне.

В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик приветствует договоренности об обмене заложников 27 декабря и призывает стороны обеспечить условия обмена на должном уровне.

– Это является тем важным шагом, которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период рождественских и новогодних праздников, – говорится в заявлении Сайдика, пишет Интерфакс-Украина.

Как известно, после непростых переговоров с ОРДЛО было договорено обменять пленных 27 декабря.

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