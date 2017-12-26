PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Оружие США для Украины станет сигналом другим странам - екс-полковник СБУ/

Оружие США для Украины станет сигналом другим странам – екс-полковник СБУ

Решение США о продаже комплексов летального оружия Украине поспособствует началу сотрудничества в военной сфере с другими странами.

Об этом рассказал в интервью Фактам ICTV военный эксперт и экс-полковник СБУ Олег Стариков.

– Назвать эпохальным это (решение о продаже оружия Украине. – Ред.) нельзя, но такое решение США (только первые комплексы летального оружия прибудут в Украину) будет для других стран сигналом о том, что с Украиной можно сотрудничать и торговать в этой сфере. До тех пор, пока ведущая страна мира с нами не торгует – этого не делает никто, кроме двух стран – Польши и Литвы, – рассказал он.

По словам эксперта, США таким образом показывают России серьезность поддержки ввода миротворцев на Донбасс:

– США решили показать России: если не будет сотрудничества по введению миротворцев ООН на Донбасс – Украина получит Javelin. А снайперские комплексы – это первый шаг, который демонстрирует серьезность намерений американцев.

ЧитайтеBarrett M107A1: что Украина получит от США

Напомним, США одобрили первую коммерческую продажу летального оружия для Украины. Сумма – $41,5 млн.  Речь идет о лицензии, которая разрешает экспорт снайперских систем Barrett M107A1.

Теги: , ,
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх