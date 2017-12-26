Решение США о продаже комплексов летального оружия Украине поспособствует началу сотрудничества в военной сфере с другими странами.

Об этом рассказал в интервью Фактам ICTV военный эксперт и экс-полковник СБУ Олег Стариков.

– Назвать эпохальным это (решение о продаже оружия Украине. – Ред.) нельзя, но такое решение США (только первые комплексы летального оружия прибудут в Украину) будет для других стран сигналом о том, что с Украиной можно сотрудничать и торговать в этой сфере. До тех пор, пока ведущая страна мира с нами не торгует – этого не делает никто, кроме двух стран – Польши и Литвы, – рассказал он.

По словам эксперта, США таким образом показывают России серьезность поддержки ввода миротворцев на Донбасс:

– США решили показать России: если не будет сотрудничества по введению миротворцев ООН на Донбасс – Украина получит Javelin. А снайперские комплексы – это первый шаг, который демонстрирует серьезность намерений американцев.

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Напомним, США одобрили первую коммерческую продажу летального оружия для Украины. Сумма – $41,5 млн. Речь идет о лицензии, которая разрешает экспорт снайперских систем Barrett M107A1.