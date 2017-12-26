Освобожденные заложники получат материальную помощь – Порошенко

Президент Петр Порошенко поручил Кабмину оказать материальную помощь освобожденным в рамках запланированного на 27 декабря обмена пленным и их семьям материальную помощь, чтобы облегчить адаптацию.

Об этом он заявил на встрече с родными заложников, передает пресс-служба АП.

– Ничего важнее того, чтобы вернуть наших домой, нет…Поверьте, и я этого дня ждал все эти три года, – сказал он.

По его словам, обмен стал возможен, в том числе благодаря Минским соглашениям, где это четко предусмотрено.

– Я дал указание обеспечить каждому, кого мы возвращаем, соответствующее медицинское обследование и медицинскую помощь, – подчеркнул Порошенко.

Читайте: Георгий Тука: Резервы РФ исчерпаны. Не знаю, как Москва будет финансировать Донбасс

Как известно, после непростых переговоров с ОРДЛО было договорено обменять пленных 27 декабря.

Фото: пресс-служба АП