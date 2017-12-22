Когда стабилизируется курс гривны – дата

Стабилизация курса гривны произойдет в январе 2018 года на фоне исчерпания влияющих на стоимость нацвалюты сезонных факторов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

– Колебание курса – абсолютно сезонный характер…, в декабре всегда так происходит. В январе происходит стабилизация и это абсолютно очевидно, – сказал он.

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Ранее эксперты дали свои оценки обменного курса и инфляции на 2018 год. Ответы аналитиков оказались более оптимистичным, чем прогнозы правительства.