Когда стабилизируется курс гривны – дата

Стабилизация курса гривны произойдет в январе 2018 года на фоне исчерпания влияющих на стоимость нацвалюты сезонных факторов.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
– Колебание курса – абсолютно сезонный характер…, в декабре всегда так происходит. В январе происходит стабилизация и это абсолютно очевидно, – сказал он.
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Ранее эксперты дали свои оценки обменного курса и инфляции на 2018 год. Ответы аналитиков оказались более оптимистичным, чем прогнозы правительства.
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