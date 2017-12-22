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Экономический рост Украины – 3 приоритета на 2018

Аграрный сектор, горно-металургический комплекс и модернизация инфраструктуры являются ключевыми позициями развития экономики Украины.

рост экономики

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

– Аграрный сектор, который формирует пятую часть ВВП страны является драйвером. Я глубоко убежден, что горно-металургический комплекс является драйвером и нужно усиливать возможности этого комплекса. Модернизация инфраструктуры является тем, что будет создавать дополнительные рабочие места и влиять на развитие национальной экономики, – сказал он.

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Он отметил, что украинская продукция является конкурентной, чтобы завоевывать новые рынки.

– Украине нужно переходить от сырьевого типа к созданию конкретных продуктов, – добавил он.

Напомним, Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию пресс-конференции правительства по итогам 2017 года.

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