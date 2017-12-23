Яценюка задержали в Женеве из-за России

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали пограничники в аэропорту Женевы по запросу.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в своем Facebook.

– Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне. Через десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и во время вылета, — написала она.

В Украинском бюро Интерпола заявили, что никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует, пишет Интерфакс-Украина .

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Как известно, Яценюка заочно арестовали в России за якобы участие в чеченской войне.